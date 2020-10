SÁENZ PEÑA: Investigan las causas por la que un joven volcó con su auto en B º Obrero

Por razones que la policía trata de establecer, El hecho ocurrió ayer por la siesta, cerca de las 13.30 en el barrio Obrero de Sáenz Peña

Los vecinos de calle 31, entre 6 y 8, dieran aviso a la policía sobre el vuelco de un automóvil, en el cual había quedado atrapado el conductor.

Cuando llego al policía constató el vuelco de un automóvil marca Volkswagen modelo “Voyage”, de color gris. Su conductor fue identificado por familiares como J.V.G. de 28 años con domicilio en barrio del siniestro.

Los familiares no pudieron confirmar como se produjo el vuelco, pero no descartaron una mala maniobra del conductor.

Luego de labrarse un acta de constatación, el rodado fue entregado a familiares del joven accidentado, quien fue derivado al Hospital 4 de Junio para su atención ya que presentaba lesiones de distinta consideración.

