SÁENZ PEÑA INSEGURIDAD: Un robo mas de motocicleta a mano armada

El damnificado detalló que trabaja en un local comercial en el Barrio San Cayetano y salió a las 11.30 horas. “Al pasar frente a la Escuela Nº 221, de la nada me aparecieron tres delincuentes y todos tenían un revólver cada uno en las manos y me apuntaban entre los tres. Aparentemente eran de calibre 32 o más porque eran armas de tamaño grande. Uno de los ladrones me apoyó el caño frío de su revólver en la frente y ya de entrada me empujó para que suelte el manubrio de mi moto o sino me iba a matar, haciéndome caer al suelo. Entonces les dí nomás y se fueron con mi moto gritando sapukais y también insultando y amenazando. Quedé tirado en la calle, me levanté como pude y volví caminando a mi trabajo, donde me auxiliaron y llamaron a la Policía”, explicó el trabajador.

La delincuencia no descansa y las 24 horas del día consuma robos y asaltos. En este caso el violento atraco fue perpetrado por tres delincuentes, todos portando armas de fuego. Uno de ellos se paró en el medio de la calle e interceptó a un empleado de comercio que regresaba hacia su casa luego de cumplir su horario laboral. Apoyándole una pistola en la cabeza y con la “ayuda” de sus cómplices, le robaron la motocicleta en la que circulaba dejándolo solo en la oscuridad de la noche. Ocurrió en la madrugada de este miércoles frente a la Escuela Nº 221 del Barrio San Cayetano.

Fuentes inobjetables consultadas confirmaron que un empleado de comercio de 28 años de edad, denunció en Comisaría 5º que en la fecha circulaba en su motocicleta, dirigiéndose hacia su domicilio luego de finalizar su jornada laboral. Al pasar por frente de la escuela N° 221, un delincuente se paró en medio de la calle apuntándolo con un revólver, por lo que tuvo que detener la marcha, apareciendo allí otros dos cómplices también empuñando armas de fuego, amenazándolo para que entregue su motocicleta. Se produjo un forcejeo donde el trabajador fue empujado y cayó al suelo, momento que fue aprovechado por uno de los delincuentes para llevarse su motocicleta Honda Wave, de 110 cc., color negro, mientras los otros salieron corriendo y grtiando sapukais. En la madrugada de este miércoles, el empleado de comercio formalizó la correspondiente denuncia penal en Comisaría 5º.

