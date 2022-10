Sáenz Peña: Iniciarán las capacitaciones contra violencia laboral en el Hospital 4 de Junio

Sáenz Peña – Conferencia de prensa en el Hospital 4 de junio donde Héctor Kotoff de la CTA autónoma, Ricardo Luna de ATE Sáenz Peña y la dirección de la institución detallan sobre la puesta en marcha de la Ley Micaela y la instalación de una oficina que abarque los hechos de violencia laboral: “Estamos hoy ante una conferencia de prensa para anunciar sobre la puesta en marcha de la Ley Micaela, una ley nacional obligatoria para todos los funcionarios públicos. Es un trabajo en conjunto con la dirección del Hospital 4 de Junio, con el secretario general de ATE y con la CTA autónoma.”

“El día jueves por la tarde se estará capacitando el primer grupo de trabajadores. Además, anunciamos hoy la creación de una oficina para el abordaje integral de la violencia interpersonal dentro de la institución.”, expresó Kotoff.

“Esto es algo en lo que venimos trabajando hace tiempo, y nos alegra poder dar lugar a esta oficina interdisciplinaria para el abordaje de la violencia laboral y el acoso laboral siendo algo que frecuentemente veníamos denunciando con el sindicato y trabajando con el personal del Hospital. Nos parece algo muy interesante para poder cambiar el horizonte y seguir trabajando por un ambiente sano para todos los trabajadores.”, agregó Ricardo Luna.

“Respecto a la importancia del abordaje de la violencia en las instituciones, primero es un derecho de trabajar en un ambiente sano y a la salud, siendo esta no solo la ausencia de enfermedad sino el bienestar físico, psíquico y social. A la violencia en cualquier ámbito no hay que ocultarla, esta invisibilizada muchas veces porque la misma se vuelve natural o de costumbre. Con estas acciones concientizaremos sobre que la violencia no solo hace daño, sino que es cometer un delito. Un tema muy importante no solo para los trabajadores sino para toda la comunidad.”, agregó una compañera de la dirección.

Licenciado Navarrete, director del Hospital, añade: “Primer lugar agradecer a CTA, al secretario general de ATE, a la compañera. Como decía el licenciado Luna, es un tema que se viene trabajando hace tiempo, nos demoraba la situación de la pandemia y hoy por hoy podemos implementar una prueba piloto de esta temática. Es cierto, tenemos varios episodios de violencia interpersonales dentro del Hospital. Esta capacitación estará dirigida hacia los jefes de servicio en primera instancia, que son los que gestionan los recursos humanos. La prioridad es poder lograr un ambiente confortable, libre de violencia. Es bueno poder tratar de una vez por toda con cada hecho de violencia, porque muchas veces una situación termina con una denuncia, pero nadie trabaja con los afectados luego del hecho. Es bueno tomar estas medidas dentro de una institución donde debemos velar por la salud de la comunidad, esperamos que esto pueda replicarse en otras instituciones.”

