Sáenz Peña: Ingresaron a robar en una panadería y una peluquería céntrica y fueron detenidos

Se tomo conocimiento en la madrugada de este viernes que en la panadería que gira bajo rubro “ARI- MAX”, ubicada sobre calle 10 entre 13 y 11 del centro, personas desconocidas habrían ingresado con fines ilícitos.

Se constituye al lugar con la colaboración del móvil FR 73 (C.O.M), donde al arribo se encontraban personas presentes expresando que dos sujetos que vestían ropa oscura habrían ingresado a dicha panadería y se llevaron varias pertenencias por calle 11 con dirección a calle 8 del centro, por lo que se inició rastrillaje constatándose entre sector vereda de la cuadra, elementos varios como una balanza; un equipo de música, una pava eléctrica, un termolar color rojo, un equipo de mate, una tablet, una remachadora, por lo que se procedió el secuestro de los bienes mencionados y descriptos en el acta.

Por otra parte, se apersono un sujeto que no quiso brindar sus datos por temor a represalias, expresando que uno de ellos vestía remera y pantalón largo de color negro, y por su contextura física se trataría de una persona mayor de edad, en tanto el otro vestía bermudas y camisa de color azul aparénteme, y que ambos se dieron a la fuga por calle 10 con dirección hacia Avenida 1. Por lo que se inició operativo cerrojo con móvil FR 73, por inmediaciones del lugar, y circulando por avenida 1 y 10 del Barrio Ensanche Sur, cercanías de las vías del ferrocarril, se observa un sujeto de similares características a las aportadas, quien al notar presencia policial emprende huida a pie siendo alcanzado a los pocos metros, y reducido haciendo uso de la fuerza pública en la medida de la necesidad, consultado por sus datos manifestó ser P.W de 38 años de edad , domiciliado en el Barrio Arce de esta ciudad

Por otra parte, móvil del Grupo COM informa mediante vía radial que procedió la conducción del otro sujeto involucrado, quien previo violentar puerta de acceso, habría ingresado a un local de peluquería ubicada en calle 8 y 3 del centro. Se dio Intervención al Medico policial y Comisaria Primera.

