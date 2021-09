Sáenz Peña: Informe Semanal por parte de la Asociación Padres en Ruta

Sáenz Peña – Padres en Ruta como todos los fines de semana estuvo acompañando a Transito Municipal, Nocturnidad Municipal, Policia Caminera y COM motorizado en los distintos controles.

Dichos controles se realizaron parcialmente por estar parte del personal municipal y policial afectado a las elecciones. No se realizó control de alcoholemia, por la noche se realizó el operativo Anti-wileros con 4 motos secuestradas, como es habitual. En el bulevar 33 era el desorden total, esto amerita que Policía y Municipalidad, jueces de faltas tanto municipales como provinciales nos sentemos en una mesa y acordemos que tratamiento le vamos a dar a ésta problemática. Para aquellos que dicen que no se puede hacer nada, le recordamos que la ley provincial 850 en el art 60 con el titulo de perturbaciones y desordenes contempla las sanciones a esta problemática, decimos esto porque algunos astutos dicen que hay que hacer nuevas leyes porque con las que están no se puede hacer nada. Hasta la próxima semana, abrazo.