Sáenz Peña inauguró el Gumno Montenegrino, un nuevo símbolo cultural

En la tarde del martes, el intendente Bruno Cipolini participó de la inauguración del Gumno Montenegrino, un nuevo espacio cultural ubicado en la intersección de la avenida 2 y 31, dentro del paseo de la Colectividad. El acto, organizado por el municipio y la Colectividad Montenegrina Kralj Nikola de Chaco, contó con un amplio acompañamiento institucional.

Entre las autoridades presentes estuvo Miroslav Radojicic, jefe de Misión y máxima autoridad de la Embajada de Montenegro en Argentina, junto a funcionarios municipales, integrantes de la Federación de Colectividades, concejales y representantes de diversas comunidades inmigrantes de la ciudad.

El gumno —construido íntegramente con auténtica piedra montenegrina — fue elaborado por el maestro artesano Bajo Milović, originario de Banjani. Movido por su profundo vínculo con la patria y con la diáspora, decidió donar esta obra a los montenegrinos de América Latina. Gracias al acompañamiento del Municipio de Sáenz Peña, de las familias montenegrinas locales, de la Fundación Montenegrina encabezada por Misho Krivokapić, y al trabajo de Milović y del picapedrero Dragan Mijušković, la estructura fue levantada en la ciudad luego de recorrer casi 14.000 kilómetros desde Montenegro hasta Argentina.

La llegada del gumno constituye un nuevo punto de encuentro para la comunidad montenegrina, un espacio de memoria e identidad donde las nuevas generaciones podrán conectarse con sus raíces y celebrar su legado cultural.

Su forma circular, símbolo de igualdad, reforzaba el carácter comunitario. Al construirse en terrenos comunales o patios familiares, se transformaba en un patrimonio que atravesaba generaciones. También fue un espacio de celebración, donde hombres, mujeres y niños se reunían para cantar y bailar el tradicional oro montenegrino, transmitiendo la cultura de manera viva.

Con esta inauguración, Sáenz Peña suma un nuevo símbolo al mapa cultural de la ciudad, consolidando el vínculo con la comunidad montenegrina y destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de su identidad colectiva.