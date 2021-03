Sáenz Peña: Fuerzas vivas solicitan la reactivación del aeropuerto

Sáenz Peña – Hugo Mathot de Rotary Club Sáenz Peña nos habla de la reactivación del aeropuerto de la localidad.

En contacto con Chaco Noticias, Hugo Mathot nos cuenta:

“En este momento tenemos otro panorama. Hay empresas de aerolíneas están interesadas en activar el aeropuerto pero faltan muchas obras de refacción para la exigencia que demandan la reactivación para su uso de vuelos pasajeros como de carga. La gran incógnita es el gobierno de la provincia como dueño de la provincia, que no se decide nunca realizar las acciones necesarias para habilitar el aeropuerto, como en la misma situación se encuentra el hangar de gendarmería. Es algo inexplicable la demora de una gestión de este tipo. En las ultimas inundaciones por ejemplo, la intendente de una localidad del interior andaba buscando un helicóptero para brindar ayuda y no sabía que aca teníamos uno y que si hubiera estado la habilitación hubiéramos sido útil. Esto no solo es para Sáenz Peña, sino para todas las localidades cercanas. La UncAus tenía preparado un curso de piloto de aviones en el aeropuerto, pero todo quedó en la nada. Esperamos que la ciudadanía conozca todo lo que está pendiente por parte del Gobierno.”

