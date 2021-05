Sáenz Peña Herido de arma de fuego, secuestros y detenidos

Una serie de hechos delictivos ocurrieron el fin de semana en Sáenz Peña con intervención de efectivos del Grupo COM. Un herido de arma de fuego, disturbios en la vía pública y el robo de una motocicleta arrojo como resultado la detención de tres personas, dos de ellos menores de edad. Los menores de 16 y 17 años fueron interceptados en avenida 33 y calle 42 del barrio Colon de Sáenz Peña y e poder de uno de ellos un arma blanca y una motocicleta Tipo 110cc, color roja, Marca Zanella, Modelo ZB. Los jóvenes fueron demorados por infracción al Código de Faltas de la Provincia, se dio intervención Comisaría 4ta. En otro hecho que intervino personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas a cargo del subcomisario Juan Sandoval fue en el barrio Evita donde se encontraba una persona herida de arma de fuego. Al llegar al mencionado barrio para prestar colaboración a efectivo de Comisaría Segunda se observa a un grupo de personas y uno de ellos tendido en la vereda quien fue identificado como Maximiliano Exequiel Fernández de 18 años.

El joven pudo identificar y describir como estaba vestido su atacante a quien identificó por su alias “Tronco” con domicilio en el mismo barrio. Según mencionaron los vecinos el tal “Tronco” le había efectuado un disparo con arma de fuego a Fernández impactándole a la altura del pecho. Efectivos policiales de Comisaria Segunda, COM y Patrulla comenzaron con la búsqueda del agresor, aseguraron el perímetro en inmediaciones al domicilio del supuesto agresor. En calle 40 y 15 del barrio mencionado los efectivos observan a un joven que se da a la fuga corriendo, pero fue interceptado a los pocos metros. La policía debió utilizar la fuerza para reducir al joven debido a que el mismo se encontraba exaltado. El demorado fue identificado como S.I.S: de 22 años, en poder del mismo se secuestró de un arma de fuego tipo pistolón de fabricación casera, dos cartuchos calibre 12, una vaina servida plástico color rojo; y un arma blanca. Se dio intervención Comisaría Segunda a los fines legales Recuperan moto robada En otra intervención efectivos del Grupo COM, en circunstancias realizar recorridas prevención en el Barrio Ginés Benítez, son alertados por un vecino de que en hora de la madrugada personas desconocidas le habrían sustraído desde su domicilio su motocicleta, aduciendo que la misma se encontraría en el Barrio Matadero. Hasta el barrio mencionado por el damnificado llegó el COM visualizando en una vivienda en estado de abandono, una motocicleta sin sus ruedas que respuesta las características brindadas por el vecino del barrio Ginés Benítez. Se procedió al secuestro de una motocicleta Marca YAMAHA Modelo CRYPTON de 110c.c., color negro, sin ambas ruedas, sin faro de luz delantero ni trasero, sin dominio colocado, sin llavero ni llave de ignición colocada.

