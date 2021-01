Sáenz Peña – Hecho de inseguridad en el Hospital 4 de Junio; se tomarán medidas

Sáenz Peña – Hecho de inseguridad en el Hospital 4 de Junio de la ciudad. Doctores y personal de servicio del edificio, nos hablan de lo ocurrido y lo planeado para enfrentar esta situación.

La Dra. Natalia Alfonso, al igual que Ricardo Álvarez de la parte de servicios del hospital, contacta a Chaco Noticias, para contarnos:

“Lamentablemente vivimos reiterados robos hasta el día de ayer. Llegamos a un acuerdo con la policía de la localidad y la ministra de salud nos dio su apoyo habilitando la policía sanitaria, permitiendo que tengamos seguridad en nuestra labor. Estamos en contacto y guardia permanente junto a mis colegas y compañeros, ante estos hechos.”, explica la doctora.

“En este momento se están armando estrategias, para que podemos llegar a trabajar tranquilos. No desconocemos los hechos de inseguridad que hay en la ciudad. Cuando tengamos bien definido todos las estrategias estaremos dando informe.”, agrega Alfonso.

Ricardo Álbarez: “Hoy a las 3:00 a.m. me encuentro con la ventana de mi servicio violentada. Los hechos de inseguridad en el hospital, son todos los días. Hablando con diferentes servicios, coincidimos en que el sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad es mutua durante las 5.00 am (horario de ingreso), por andar rondando gente sospechosa en la cercanía. Hasta llegamos muchas veces a realizar cambio de horario, para evitar presentarnos en horarios peligrosos.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir