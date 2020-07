Este jueves por la tarde grupo C.O.M, procede desde calle 9 entre 4 y 6 barrio Monseñor de Carlo a la conducción de C. D. R. Domiciliado barrio Sáenz Peña y secuestro de una motocicleta marca no visible modelo no visible motor marca ZANELLA de 110 cc color negra, con llave de ignición, sin carenados colocados,

El mismo realizó conducción peligrosa y produjo desorden. Se dio intervención a Comisaría Primera por razones de jurisdicción

