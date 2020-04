Sàenz Peña : Grupo COM recupera motocicleta robada

Este martes por la noche , Grupo COM, es alertado , mediante la Sala de emergencias del 911 sobre un hecho ilícito en Barrio Plan Federal, una vez en el lugar se entrevistaron con ciudadana V. M. de 46 años, quien manifestó que personas habrían ingresado a su domicilio, entre ellas alias BEIBI, y su hermano, los cuales se domicilian en Barrio Solidario, y otros mas de apellido S. los cuales sin mediar palabras y con armas blancas y le sustrajeron su motocicleta marca Zanella modelo ZB. 110cc., dándose a la fuga.

Por lo que se realizo amplias recorridas, observando en calle 24 y 61 del Barrio Solidario a varios masculinos quienes al observar presencia policial se dan a la fuga hacia un monte cercano, donde se pierden de vista, dejando abandonado entre matorrales, la motocicleta sustraída momentos antes.

Se dio intervención Comisarìa Cuarta a los fines legales.

