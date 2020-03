Sáenz Peña festejó su Aniversario

El acto central tuvo lugar en calle 12 y 7, y contó con la participación del gobernador Jorge Capitanich el diputado Nacional, Gerardo Cipolini y el diputado Carim Peche, además de autoridades del Poder Legislativo de la provincia, intendentes de distintas localidades, concejales y funcionarios del gabinete municipal.

Al hacer uso de la palabra, el intendente de la segunda ciudad más importante del Chaco, resaltó que “Sáenz Peña no es, no fue y no será una isla y ha tenido que atravesar esos avatares de la economía nacional que han golpeado a la ciudad a lo largo del tiempo, pero siempre ha prevalecido ese espíritu pionero, emprendedor y de coraje para sacar adelante nuestra ciudad y convertirla en orgullosa capital de interior chaqueño”.

Cipolini resaltó el trabajo que hicieron en el municipio sus antecesores durante los últimos 20 años, sosteniendo que “se impone un balance altamente positivo de nuestra historia”, pero reconoció “carencias, dificultades y todo lo que todavía resta y mucho por pelear”.