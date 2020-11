Sáenz Peña: Feria navideña con emprendedores locales

Se llevará a cabo los días 7/12 y 08/12 en el espacio verde del Museo de la Fundación.

A partir de las 17 a 20 hs.

Condición requerida a los expositores: Ornamentar su espacio de venta con motivo navideño, independientemente de lo que vendan.

Inscripciones: -Desarrollo Local- Oficina de Proyectos productivos y emprendedurismo, calle 14 esquina 17.

-Museo de la Fundación: Av.1 e/ 4 y 6 del Ensanche Sur.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir