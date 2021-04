Sáenz Peña : Familiares del joven Jorge Gómez agradecen el fiscal Soto y piden Justicia

Irene y Gregorio padres de Jorge Gómez, el joven que fue encontrado sin vida en una calle del barrio Obrero se mostraron satisfechos con el accionar de la Justicia tras la detención de cuatro personas involucradas en la muerte de su hijo.

Irene recordó que siempre dijo que a su hijo lo mataron y ahora hay cuatro personas detenidas y hay un testigo que confirmó este hecho que veía cómo le pegaban.

La madre de Jorge Gómez agradeció al fiscal Marcelo Soto pero que siga con la causa, porque “nosotros queremos Justicia, no queremos que ocurra lo mismo que la otra vez , que lo detuvieron y después recuperaron su libertad”. No hay que olvidar dijo Irene que “a mi hijo le robaron, le sacaron su moto, le robaron la billetera, el DN que aprecio a los tres meses”.

Dijo Irene que en las manos del Fiscal queda todo, porque “a nosotros nos sacaron un pedazo de nuestro corazón”.

Por su parte Gregorio pidió que “esas personas que están detenidas que paguen por la muerte de mi hijo”.

Familiares y amigos de Jorge Gómez están analizando organizar una marcha, no solo para pedir Justicia sino también para demostrarle el apoyo y agradecimiento al fiscal por rever el caso. Pidieron que los detenidos no vuelvan a quedar en libertad porque “si esa gente queda libre es la misma que mañana van a volver a matar a nuestros hijos, porque a nosotros nos destrozaron la vida, a mis tíos, a mis primos, es un dolor tan grande que no queremos que vuelva a pasar nunca más”.

La prima de Jorge Gómez, manifestó su temor por la creciente inseguridad que existe en la ciudad, “estamos en una sociedad donde salís y te atacan como a él, que no volvió más”.

Los familiares de Gómez solicitaron que esas personas detenidas en las últimas horas continúen detenidas, porque “esas mismas personas si quedan en libertad mañana van a matar a otra persona, porque ellos ya no tiene valores, son personas que no valoran la vida”.

Por ultimo señalaron que como familia nunca van a bajar los brazos, porque “Jorchi” es y seguirá siendo parte de nuestra vida, porque más que él no esté siempre va a formar parte de nuestra vida”, señalaron.

