Sáenz Peña: Este fin de semana Paseo de Artesanos y pequeños emprendedores

Sáenz Peña- Marina Vasileff invita a la comunidad a participar de las ferias y del Paseo de Artesanos este fin de semana: “El día domingo como todos los domingos a partir de las 15hs estará funcionando el pase de los artesanos y emprendedores en calle 10 y 7.”

“El día lunes trabajaremos doble turno desde las 9:00hs. Los invitamos a participar y a colaborar con la economía de nuestros pequeños emprendedores y artesanos, es todo mano de obra de la localidad. Fuimos convocando más artesanos, desde tejido, vidrio, fibrofácil, cartón, variedad que todo se puede conseguir a buen precio.”

“Aquí se puede conseguir regalos de la localidad, así que se vuelve una zona más turística. Hay días que tenemos espectáculos en vivo, acompañamos a la Fundación Hoy Soy Yo con la labor que llevan adelante.”

“Respecto a los puestos instalados en calle 26 y 3, lo que quiero informar a la comunidad, es que se está trabajando en conseguir un nuevo lugar. Se entiende ambas partes. Se entiende que la economía de la Argentina hizo que los vecinos tengan que salir a vender para lograr subsistir. Y también entendemos a los demás vecinos a quienes se les complica salir de su casa o tener una buena visión debido a los puestos de vendedores. Solicitamos que ellos nos presenten una nota, lo hicieron, hablamos también con ellos en persona y seguimos buscando lugar. No tenemos capacidad de lugar dentro de las avenidas. El espacio que necesitamos es necesario que sea grande, que no se tenga que cortar calle. Ambas partes nos deben tener paciencia, porque no es fácil. Con cualquier terreno hay que pactar una compra, o firmar acuerdo, es todo un trámite que lleva su tiempo. Los mismos vecinos nos dieron algunas opciones, las consideramos, así que solicitamos nuevamente paciencia.”

“Hay familias completas que trabajan en la venta en sus puestos, hoy día nuestro dinero no tiene el valor que debería tener y es necesario seguir trabajando para poder ayudar a una familia completa. El Municipio debe solucionar eso, lo tenemos claro y se está trabajando, así que rogamos que aguarden.”

