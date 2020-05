Sáenz Peña en fase 4 del aislamiento preventivo

Este martes por la noche se anunciaron las nuevas medidas de la fase 4 del aislamiento preventivo en Sáenz Peña. El intendente remarcó que “la ciudad sigue siendo considerada de riesgo moderado, no critica, según la categorización del Ejecutivo Provincial”.

Tras conocerse el primer caso de coronavirus en Presidencia Roque Sáenz Peña, desde el municipio informaron que “el ingreso a la fase 4 del aislamiento preventivo obligatorio, implica una mayor flexibilización de actividades”.

“Una mayor apertura implica mayor responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos un caso positivo y estamos solo a 170 kilómetros del epicentro del contagio en nuestra provincia, por eso es necesario que tomemos todas las medidas de prevención necesarias para cuidar nuestra salud y la de los demás. De cada Sáenzpeñense depende que lleguemos juntos a la meta establecida”, expresó el intendente Bruno Cipollini.

