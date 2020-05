Sáenz Peña: El Municipio realiza un operativo de cuneteo y limpieza de canales en los barrios

Durante la jornada del lunes la Municipalidad a través de la Secretaría de Servicios Públicos comenzó con un intenso operativo de limpieza integral, cuneteo y limpieza de canales en distintos barrios de la ciudad.

En tal sentido se trabaja en el canal de calle 29 en el tramo que va desde avenida 2 hasta la calle 00 del barrio Santa Teresita; en el de avenida 28 desde la 33 a la 37. También en calle 39 y 24 del barrio Puigbó; en calle 35 entre 38 y 40 del Puerta del Sol y en avenida 33 entre 2 y 4.Además se realiza limpieza de cunetas y alcantarillas en el barrio Yapeyú.

Erradicación de basural clandestino

En calle 14 y 9 del barrio San José se erradica un basural clandestino.

La instalación de basurales clandestinos precariza las condiciones ambientales de la ciudad, provocando malestar en los vecinos y perjudicando la salud de la población teniendo en cuenta que este tipo de lugares son propicios para que se generen criaderos de mosquitos que pueden transmitir dengue.

Es necesario que los ciudadanos respetemos los días y horarios de recolección de residuos y evitemos arrojarlos en lugares no habilitados. Cabe mencionar que los días lunes, miércoles y viernes se realizan la recolección de residuos comunes en toda la ciudad.

Este tipo de tareas se realizan continuamente y se replican en todos los barrios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

