Sáenz Peña: El Municipio estableció el uso obligatorio de cobertor facial para circular en la vía pública

En el marco de las medidas de prevención implementadas por el Municipio de Sáenz Peña en la tarde del lunes el intendente Bruno Cipolini junto al doctor Sergio Colaneri, anunció que a partir de este martes será obligatorio el uso de protectores faciales, conocido como cubre boca, incluso de algún tipo de protección casera, para todos los que circulen en la vía pública.

En tal sentido el intendente comentó que se conformó una mesa de trabajo con los referentes del área de salud de la ciudad, conformada por representantes de cada uno de los institutos privados y el Hospital 4 de junio. El comité está integrado por los licenciados Néstor Orescovich y Carlos Navarrete por parte de Salud Pública; el doctor Sergio Colaneri (Instituto Santa Lucia), Ricardo Pardo (Santa María); doctor David Gioker (Instituto privado Loma Linda), doctor Rivera (Clínica Centro Medico) y los doctores Marcelo Sang y Jhonny Curti por la Unidad Médica Educativa UNCAUS.

“Pensando en lo que sigue, hemos llegado a la fecha de hoy sin casos positivos confirmados, lo cual es una foto de hace más o menos siete día, esta mesa va informar a la ciudadanía sobre el cuadro de situación, va a determinar algunas medidas de conducta y nuevas normativas que vamos a ir trabajando, para que en conjunto podamos superar esta situación que aún no ha sido superada”.

Por otro lado sostuvo que la pandemia tiene una fortalece que son los asintomáticos, es decir personas que no presentan síntomas característicos de la enfermedad, hacen su vida normal sin saber que portan el virus. Entonces, por recomendación de los médicos de la ciudad y a través de la Resolución Municipal Nº 206/20, a partir del día de mañana vamos a impulsar el uso de un protector facial obligatorio para circular en la vía pública y para atender los distintos comercios habilitados para funcionar.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir