Sáenz Peña: El Municipio denunció penalmente a quienes organizaron campeonatos de fútbol el fin de semana

El Municipio denunció penalmente a quienes organizaron campeonatos de fútbol el fin de semana

Luego de tomar conocimiento de que durante el fin de semana, varios grupos de personas, en por lo menos tres barrios de la ciudad, habían violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio para participar de campeonatos de fútbol; el Municipio denunció penalmente a los organizadores de dichos eventos deportivos.

La denuncia fue radicada en contra de los señores Fabián Bazan, supuesto dueño de uno de los predios donde se realizó el campeonato, en connivencia con el señor Ariel Saravia, presidente del barrio; a fin de que se investigue la comisión de delito por no respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y de otros delitos penales que pudieran surgir.

Teniendo en cuenta que en la ciudad existe un caso positivo de Coronavirus, comportamientos como el denunciado ponen en peligro a toda la comunidad sáenzpeñense. Considerando que incurrieron en un delito grave, dado que violaron el aislamiento decretado por los gobiernos, nacional, provincial y municipal, burlándose de los agentes del orden público y los vecinos.

Fundados en el derecho que asiste al mandante en lo dispuesto Código Procesal Penal, como así también en la amplia doctrina y jurisprudencia que ilustran los análogos.

“Articulo 205- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las medidas competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

La denuncia hecha por el Municipio es acompañada de impresiones de los portales periodísticos y redes sociales que dan cuenta de los actos denunciados.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir