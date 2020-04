Sáenz Peña: El Municipio continúa con los operativos de control y prevención en distintos puntos de la ciudad

Las tareas comprenden específicamente la verificación de ingreso de personas, especialmente las que ingresan de otras localidades. Para ello se encuentran trabajando las distintas áreas operativas del Municipio junto a las fuerzas de seguridad pública.

En calle 12 y ruta 16 se verifica el ingreso de personas de otras localidades, las cuales deben poseer la autorización para circular, el motivo de urgencia o emergencia. Allí se realiza el escaneo del DNI para base de daros de registros (identificación, procedencia y justificativo) e inclusive medición de temperatura corporal, al no cumplimentarse esos requerimientos se restringe el acceso.

De igual manera a efectos de agilizar las comprobaciones y evitar aglomeración de vehículos, se dispuso de tres puntos accesibles y clasificados:

1. Ruta Nacional 16 y calle 12 – Colectora y Rotonda-: Control efectuado por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Prevención Civil y Nocturnidad. Por allí se efectúa toda SALIDA de la ciudad, y se inspecciona el INGRESO de vehículos de otras localidades; (todo el día).

2. Ruta nacional 16 y Calle 28 Colectora Norte –Control efectuado por Dirección de Transporte e inspección General-: INGRESO de Transportes de abasto, mercaderías, provisiones, insumos y análogos (de 7 a 22:00 horas).

3. Ruta Nacional 16 y calle 20 Colectora Norte –Control efectuado por Dirección de Tránsito-INGRESO de todos los vehículos y motovehículo cuyos conductores posean domicilio en la ciudad de presidencia Roque Sáenz Peña, con los requisitos de circulación requeribles en la actual situación (de 7 a 20 horas).

Desde el Municipio se destaca el trabajo de las distintas áreas intervinientes mencionadas a las que se le suman Obras Públicas y Servicios Públicos Municipal. También se resalta la continua colaboración del personal de la Policía provincial.

Las determinaciones adoptadas por el Municipio tienden a reducir al máximo posible la posible circulación y propagación del COVID-19.

