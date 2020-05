Sáenz Peña :El Municipio continúa con las medidas preventivas en las filas de los bancos y cajeros automáticos

Continúan los operativos preventivos en los cajeros automáticos y las filas de los bancos. Distintas áreas del Municipio trabajan en esos lugares con el propósito de evitar aglomeraciones y reforzar la prevención del COVID-19.

Teniendo en cuenta que esta semana comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia, el municipio reforzó los operativos de prevención en las filas del banco. Allí se provee de alcohol para la desinfección de manos y se concientiza sobre la importancia de mantener distanciamiento social, usar protector facial y tener en cuenta las distintas medidas de prevención. Similar tarea se realiza en los cajeros automáticos.

Estas acciones tienen como único objetivo hacer que se cumplan las medidas para prevenir una posible propagación del virus, más aun teniendo un caso positivo en la ciudad.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos reforzar las medidas preventivas para cuidarse y cuidar a los demás.

