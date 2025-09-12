Sáenz Peña: el municipio avanza con la construcción y refacción de rampas de accesibilidad en la vía pública

El municipio de Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa con las tareas de construcción y refacción de rampas de accesibilidad en la vía pública. Actualmente, las obras se desarrollan en la intersección de las calles 19 y 24, en el acceso a la Escuela Especial N°6 y en las calles 10 y 11 del Centro.

Según informaron las autoridades, este plan de intervención urbana se replicará en distintos sectores de la ciudad, priorizando los lugares donde sea necesario reparar rampas existentes o construir nuevas.

Desde el área de Discapacidad municipal destacaron la importancia de estas obras para favorecer la inclusión y garantizar espacios accesibles, no solo para personas con discapacidad, sino también para personas mayores, mujeres embarazadas y quienes atraviesen dificultades de movilidad temporales o permanentes.

Además, remarcaron que estas adaptaciones urbanas brindan mayor libertad e independencia a las personas con movilidad reducida, permitiéndoles participar plenamente de la vida cotidiana y acceder en igualdad de condiciones a los distintos servicios y espacios públicos de la ciudad.