Sáenz Peña: El Mercado Municipal en Tu Barrio ofrece verduras frescas y mucho mas

Sáenz Peña – Nancy Soto productora del Mercado Municipal en Tu Barrio nos cuenta sobre su venta y el contexto actual del espacio de venta.

Chaco Noticias entrevista a una de las productoras del Mercado Municipal, quien nos cuenta:

“Se trabaja bien a pesar del frio. Vendo acelga, batata, mandioca, zapallo, únicamente trabajo con verduras, pero el Mercado brinda variedad. Algo por valorar, es que mantenemos los precios desde que inició el Mercado. Concurre mucha gente e invitamos a la sociedad a que concurra, no podemos quejarnos. En Colonia Rivadavia estamos a la espera de la lluvia, tenemos un reservorio pero necesitamos mas agua. Esta previsto, que si la helada no daña tanto y se pueda seguir con la cosecha, el Mercado este disponible en lugar de cada quince días, una vez a la semana. La cantidad de productores que nos encontramos varía, ya que algunos son mayores y ante las condiciones climáticas se ausentan. Estamos por lo general hasta las 12 horas del mediodía. Invitamos a la comunidad a no perderse del Mercado Municipal” – Nancy Soto.

