Sáenz Peña: El gerente de Anses aclaró todas las dudas con respecto a la entrega de tarjetas y la formas de cobrar el IFE

Sáenz Peña En contacto con Radio la Red, Jonatán Olivello gerente de Anses , aclaró todas las dudas con respecto a la entrega de tarjetas y la formas de cobrar el IFE.

En comunicación con Radio la Red, Jonatan Olivello gerente de Anses de Sáenz Peña, sobre los métodos de pago del IFE, y la entrega de tarjetas de débito del Nuevo Banco del Chaco , adelantó también que próximamente la sucursal de la Termal , dará como máximo 10 turnos por día para atender de manera presencial a los beneficiarios.

Punto efectivo

En primer lugar Olivello explicó cómo cobran los beneficiarios que eligieron cobrar por punto efectivo. Indicó que antes del día 23 de junio había que revalidar la boca de pago, quienes eligieron punto efectivo deberán ingresar a home banking y generar un código en la sección de “punto efectivo” o “extracción de efectivo sin tarjeta de débito”, se genera un código y el monto que se debe retirar. Con ese código se debe acercar al banco y extraer el dinero.

Personas sin CBU

Quienes no cuenten con una Clave Bancaria Uniforme, deberán crear una cuenta en cualquier banco a través de la página web oficial del banco elegido (no tiene costo). A las 24 horas, el banco tendrá la cuenta generada y el número de CBU que se solicita para cobrar el IFE. Luego el banco mandará la tarjeta de débito para que el beneficiario pueda utilizarla.

Por otra parte Olivella explicó que cuando en sistema de anses aparecen más de una opción de CBU, es porque en algún momento tuvieron una cuenta con algún banco y el Banco Central dispone de esa información para que el beneficiario elija en qué banco quiere cobrar. Aclaró que las CBU que comienzan con 011 pertenecen al Banco Nación y las que comienzan con 311 pertenecen al NBCh.

Entrega de tarjetas de débito

En cuanto al reclamo de los beneficiarios porque no pudieron retirar su tarjeta de débito del NBCh, ya que no encontraba en el lugar, explicó que el banco cuenta con una base de datos en donde aparece el domicilio de la persona. Si el titular vivía en una localidad, luego se mudó y no actualizó sus datos en el NBCh, la tarjeta se encuentra en la anterior localidad. Una vez que finalice el operativo de entrega de tarjetas, el Banco del Chaco se tomará unos días para poder recolectar dichas tarjetas y luego armará un nuevo operativo para entregarlas o las enviara a correo Postal.

Además indicó que se renovará el calendario para aquellas personas que registraron su CBU antes del 23 de junio, habían cobrado por primera vez en ventanilla pero aun no les llego la tarjeta.

Beneficiarios que no pudieron cobrar el primer IFE

Las personas que aún no pudieron cobrar el primer pago del IFE, tendrán suspendido el dinero un tiempo más en su cuenta, luego volverá a la ANSES y la entidad hará una liquidación complementaria.

Atención Virtual

En cuanto a los trámites que se hacían de manera presencial como la presentación de libretas, Olivello explicó que se extendieron los plazos de entrega y que su presentación será solamente de forma virtual. En los próximos meses estará disponible el formulario de carga en la web de la ANSES.

En esta línea señaló que están trabajando en una anses virtual en donde el 90% de los trámites se realizará de manera virtual y el 10% será presencial, por una cuestión de bioseguridad. “A partir del día de hoy, se habilitan algunos turnos”, indicó.

La atención sigue suspendida de manera presencial, están realizando atención virtual, pero que próximamente atenderán de manera presencial, “no serán más de 10 turnos por día”, señaló y agregó que solo se atenderán trámites muy puntuales.

Para finalizar indicó que el trámite de supervivencia se prorroga hasta el 31 de agosto y los vencimientos de los certificados de discapacidad hasta el 31 de marzo de 2021. Además le recordó a la sociedad que anses se comunica con los beneficiarios solo para avisar que tiene una cita en las oficinas, nunca para pedir información de la persona, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos hubo muchas estafas por personas que utilizaban el nombre de ANSES para pedir información y de esta manera cobrar el dinero del IFE.

