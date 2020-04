Sáenz Peña: El Comité Sanitario de Emergencia y fuerzas de seguridad coordinan acciones de trabajo conjunto para prevención de COVID-19

En un encuentro encabezado por el intendente Bruno Cipolini, el Comité Sanitario de Emergencia, Gendarmería, Policía Federal y Policía del Chaco, se continuaron con la diagramación de un plan de contingencia ante la posibilidad de circulación o propagación del COVID-19 en Sáenz Peña.

En la oportunidad, se habló de la necesidad de aunar criterios para optimizar recursos humanos y económicos, trabajando coordinadamente para hacer frente a la pandemia. Además, el Comité dio a conocer que se pone a disposición de la ciudadanía tres números telefónicos a través de los cuales los vecinos pueden realizar consultas en caso de presentar síntomas compatibles con el virus.

Los números son: 3644-199000-3644- 199001 y 3644 – 199002 También se remarcaron que estas líneas se suman al 107 y al 0800- 444-0829.

Cabe remarcar que el Comité está conformado por referentes de clínicas, sanatorios, el Hospital 4 de Junio y Juan Fuentes Castillo, secretario de Relaciones Institucionales, en representación de la Municipalidad.

Durante el encuentro se dio a conocer el esquema de atención que se brindará a través de las tres líneas rotativas para consultas de la ciudadanía, las cuales luego de la evaluación de personal capacitado para tal fin-en caso de considerarlo necesario- se procederá al operativo de tratamiento de casos sospechosos aplicando los protocolos vigentes.

Desde el Municipio se continúa trabajando y aportando en todas las escalas de esta problemática, para que en caso de ser necesario se pueda contar con un esquema de posibilidades para hacer frente a la llegada de la enfermedad a la ciudad.

