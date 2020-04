Sáenz Peña: El Comité Sanitario de Emergencia conformado por el Municipio articula acciones de prevención de COVID-19

El Comité Sanitario de Emergencia fue conformado por decisión del intendente Bruno Cipolini quien convocó a los profesionales para articular acciones de prevención y atención de potenciales pacientes de COVID -19.

El secretario de Relaciones Institucionales, Juan José Fuentes Castillo, forma parte de dicho Comité en representación del Municipio y comentó que el sábado pasado se presentó al gobernador de la provincia el Plan de Contingencia de la ciudad, previendo la posibilidad de que existan casos positivos de COVID-19 en la ciudad.

La idea es estar prevenidos en tal sentido, por lo que con la conformación del Comité Sanitario de Emergencia, se busca, junto a clínicas, sanatorios, hospital, zona sanitaria y áreas municipales comprometidas en el cuidado y prevención de la pandemia; articular las acciones que se requieran para ello.

El comité está compuesto por especialistas de cada uno de los centros asistenciales privados, autoridades de salud pública, municipales junto al Intendente Bruno Cipolini, en donde se organizó un esquema de atención que también contará con tres líneas rotativas para consultas de la ciudadanía, las cuales luego de la evaluación de personal capacitado para tal fin-en caso de considerarlo necesario- se procederá al operativo de tratamiento de casos sospechosos aplicando los protocolos vigentes.

Asimismo, se coordina la preparación de diferentes centros específicos para tratar, en caso de ser necesario, las diferentes complejidades que puedan presentar pacientes positivos de la enfermedad con respiradores y todo el equipamiento para el mejor cuidado combinando lo público y lo privado en cuanto a asistencia. También lugares para aislamiento de aquellos casos donde por la cantidad de habitantes en una vivienda no se pueda dar esta condición de profilaxis.

Desde el Municipio se lleva tranquilidad a la ciudadanía, ocupándose en todas las escalas de esta problemática, para en caso de ser necesario se pueda contar con un esquema de posibilidades para hacer frente a la llegada de la enfermedad a la ciudad.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir