Sáenz Peña: El Club Maracaibo puso a disposición de la comunidad sus instalaciones, por la emergencia sanitaria

Con el objetivo de colaborar en el período de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Club Maracaibo puso a disposición de la comunidad sus instalaciones ubicadas en calle Lavalle del barrio Belgrano, al sur de Sáenz Peña.

Mediante sus normalizadores Enzo Alfonso, Salomón Novak y René Chávez, la popular entidad saenzpeñense manifestó ante autoridades del municipio su voluntad de acompañar la tarea que se viene realizando, y detallaron los servicios que pueden ofrecer en cuanto a infraestructura.

Ante el Subsecretario de Relaciones Interinstitucionales de la comuna, Juan Fuentes Castillo, quien además es integrante del Comité de Emergencia, los dirigentes “verdes” explicaron que cuentan con un albergue provisto de camas para atender a personas que puedan requerir atención.

Como ya ocurriera con la sede de la Liga Saenzpeñense de Fútbol, dicho lugar puede ser utilizado como “hospital de campaña” o “centro de atención no hospitalaria” para personas que deben quedar aisladas transitoriamente, lo que fue agradecido y valorado por la Municipalidad.

