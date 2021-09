Sáenz Peña: El Centro de Jubilados Imagen de Vida retoma actividades

Sáenz Peña – El Centro de Jubilados Imagen de Vida, busca de a poco poder retomar las actividades en estos tiempos donde se vive la nueva normalidad. Ilda Troche, presidente del Centro de Jubilados detalló al Diario Chaco Noticias: “Después de un año y meses, volvemos a trabajar otra vez. Por ahora trabajaremos miércoles, jueves y viernes y luego veremos como seguir, ya que hable con mi Técnica del PAMI y me dijo que podríamos trabajar dos veces por semanas y que veamos como podemos trabajar. Nos resulto difícil, ya que no estábamos acostumbrados a estar encerrados. Cada uno tenia sus actividades, teníamos reuniones y todo eso se perdió debido a la pandemia y se extraña. Los socios me llaman y nos preguntan sobre las actividades, pero no recuerdan que tenemos un salón y que hasta ahora no sabemos si esta permitido hacer bailes, por que el mismo local no cuenta con ventilación. Por ahora no, pero iremos viendo con la Municipalidad como lograrlo. El año que viene creemos que las activaciones de convenios con el PAMI ayudaría a retomar las actividades.”

Respecto a las fiestas clandestinas expreso: “Yo sentía odio. No puede ser que en medio de una Pandemia, que no es ningún cuento las muertes de tantos y que sean tan inconsciente de todo eso y aun así hagan esos festejos, provocando contagios y contagios. El adulto mayor estaba encerrado, sin poder hacer mercadería, sin poder salir durante cuatro meses.”, agregó.

“Los clientes se acercan, otros nuevos se suman y reciben todo el asesoramiento para ser parte. Iremos viendo luego que actividades podemos hacer. Buscamos que podamos juntarnos Comisión Directiva en una cena, un momento para poder compartir e ir hablando sobre detalles de la vuelta de actividades.”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir