Sáenz Peña: Dos delincuentes en una motocicleta atacaron ferozmente a una empleada municipal

Dos delincuentes en una motocicleta atacaron ferozmente a una empleada municipal para asaltarla cuando regresaba hacia su casa minutos después del mediodía de este jueves, luego de cumplir su horario laboral en la Sala Velatoria Municipal.

La mujer terminó en el Hospital “4 de Junio” bañada en sangre por las heridas en su cabeza y el rostro. “Me atacaron a la vista de todos, porque había mucho tránsito a esa hora. No me mataron de milagro.

La empleada municipal de planta, “hace diez años trabajo en la municipalidad, y hace dos que estoy cumpliendo funciones en la Sala Velatoria de calle 28. Entro a las 6 de la mañana a trabajar y hoy salí pasado el mediodía, después de las 12. En mi moto Honda Wave, de 110 cc., color gris me dirigía hacia mi casa hacia el norte de la ciudad por calle 28. Doblé en la 51 y luego circulé por la 24 siempre hacia el norte, pero cuando llegué a la calle 57 me aparecieron de golpe dos delincuentes en una moto un poco mas grande que la mía, de color gris.”

La víctima siguió relatando que los malvivientes “me quisieron sacar la mochila que siempre llevo enrollada en el manubrio de mi moto. Eran delincuentes jóvenes, aparentemente mayores de edad y el intento de robo lo hicieron al pasar, en circulación. Uno de ellos empezó a tironear y el otro aceleraba cada vez más para que se corte el cinturón de la mochila, entonces me tumbaron, me hicieron caer muy fuerte sobre el pavimento. Pedí ayuda a los gritos y los vecnos salieron en auxilio, llamaron a la Policía y a una ambulancia. Para entonces ya me había caído y pegué la cabeza y la cara contra el pavimento y los ladrones huyeron. No me alcanzaron a robar pero terminé en el Hospital hasta donde me llevaron en ambulancia. Los médicos me atendieron, me hicieron varios puntos sobre la ceja izquierda, tengo fuertes golpes en la mano y los brazos, sobre todo me duele mucho la cabeza y la mandíbula. No puedo mover la mandíbula y no puedo ni comer ni masticar. Volví a mi casa ya de tarde y encima tenemos que dar gracias a Dios que no me mataron”, remarcó la víctima del salvaje ataque, de 44 años de edad. “Voy a pasar un fin de año bastante mal”, agregó.

