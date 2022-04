Sáenz Peña: Disparos en un bar céntrico dejó como saldo un muerto y tres heridos

Un nuevo tiroteo se produjo en la mañana de este domingo en un local comercial ubicado en Avenida 1 y calle 18 del centro de Sáenz Peña. Dicho incidente dejó como saldo un muerto y tres personas heridas.

Los disparos arrancaron pasadas las 6.30 en un local comercial que gira bajo el rubro de kiosco y también un bar en el mismo lugar. Se desconoce los motivos por los cuales se produjeron los disparos que mató a una persona e hirió a tres, entre ellos el propietario del lugar.

Fuentes policiales señalaron que las cuatro personas que participaron de los disparos son conocidos y algunos de ellos estarían ligados estrechamente al narcotráfico y narcomenudeo en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Tras el grave incidente la policía está analizando distintas cámaras de seguridad de la zona y trabajando con todas las Divisiones para identificar a los responsables del hecho. No se sabe si los atacantes llegaron al negocio en un auto o estaban bebiendo y ahí empezó el tiroteo.

Luego del tiroteo del cual aún no se sabe los motivos que lo desencadenaron hay tres personas heridas que fueron derivadas al Hospital 4 de Junio y otra falleció en el lugar, tenía un impacto de arma de fuego en el pecho. Son todos mayores de edad . Todavía no se pudo identificar a la persona fallecida solo se lo conoce por su alias “zurdo”.

El propietario del bar y otra persona recibieron también impactos de bala pero su estado de salud no corre peligro. Fueron derivados al Hospital 4 de Junio.

Desde tempranas la policía trabaja en el lugar, se implementó dispositivo de seguridad para resguardar el lugar. Se puso en conocimiento fiscal turno, quien dispuso intervención de los peritos del Poder Judicial. Se dió intervención médico policial en turno. Se solicitó colaboración a la División Investigaciones.-

Imagen Ilustrativa

