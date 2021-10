Sáenz Peña : Detenido afirmó que fue violentamente agredido por no querer apuñalar a un policía preso

El hecho sucedió en Sáenz Peña y está relacionado con otra causa. Es que un agente se encuentra detenido por abuso sexual de un menor y, según denunció, lo alojaron con otra persona que tenía la orden de “pegarle una puñalada”. El compañero de celda se negó a hacerlo y denunció que por eso le dieron una golpiza.

Los inicios del conflicto se remontan a agosto del 2020, cuando un policía que prestaba servicio en el 911 fue denunciado por el abuso sexual de un menor de 16 años. El involucrado, L.E.B. de 32 años, fue detenido y la causa ya fue elevada a juicio. Pero a la vez, el acusado de abuso sexual también sumó problemas con otros efectivos.

Haciendo un breve repaso, L.E.B. se encontraba preso en Puerto Vilelas, pero tras una presentación por desarraigo el pasado 7 de octubre volvió a Sáenz Peña. Lo alojaron junto a otro recluso.

Lo que sucedió ahora es que se conoció un video donde el compañero de celda de L.E.B. muestra que sufrió una golpiza y acusa a otros policías de haberlo hecho. El recluso cuenta que le “pegaron re feo” porque se negó a apuñalar al policía. “Yo no soy así”, dijo.

El muchacho agredido hasta el momento no hizo ninguna denuncia formal.

Quien sí efectuó una denuncia por lo ocurrido fue el propio L.E.B., quien detalló que “cuando arribé a esta comisaría me alojaron en una celda donde me encontraba con otro detenido de quien solo sé que el apellido es Escobar. Con él empecé a compartir charlas y me preguntaba si yo era “cana”, pero yo no le respondía”.

Y agregó: “Luego me comenzó a contar que el día que lo detuvieron lo llevaron al 911 donde le dijeron que iba a venir un policía de esta comisaría y que él tenía que pegarle una puñalada porque había tenido problemas con un comisario”.

Según el agente preso, su compañero de celda “les decía que no lo iba a hacer, entonces le pegaron por todos lados hasta que les dijo que iba hacerlo, entonces le dejaron de pegar”.

Así las cosas, L.E.B., detenido por supuesto abuso sexual de un menor, pidió volver a Vilelas, ya que expresó que “prefiero estar lejos que muerto”. Además, en el escrito hizo responsables de su integridad a las autoridades policiales.

Ante este escenario, este medio tomó contacto con Ricardo Urtury, director del Órgano de Control Institucional (OCI), quien señaló que efectivamente “hay una denuncia del policía que está detenido que refiere esa circunstancia, él primero estuvo alojado en el 911 de Sáenz Peña que no tiene celda, estaba en una habitación como personal policial”.

“En base a esa denuncia -la del policía detenido- se da intervención al fiscal (Cristian) Arana, quien pidió todas las actuaciones. Nosotros tomamos conocimiento hoy de un video que está circulando, también se recibió la declaración al detenido que no radicó ninguna denuncia hasta ahora. Yo estoy firmando el acto inicial abocándonos a la investigación administrativa porque en la denuncia del personal policial aparecen señalados oficiales superiores de Sáenz Peña”, comentó Urtury.

Fuente Diario Chaco

