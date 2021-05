SÁENZ PEÑA: Desde la Policía caminera instan a la población a ajustarse a las normativas vigentes a la hora de circular

Rolando Struciat Jefe de la Policía Caminera de está ciudad se mostró satisfecho al estar al frente de esta Unidad. “Soy oriundo de esta ciudad y muy contento de aceptar este nuevo desafío en lo que hace a Seguridad Vial”, señaló.

Según Struciat, la premisa fundamental de la Policía Caminera es la de reducir los siniestros viales. Eh notado que es abultada la estadística en relación a estos hechos en esta parte del territorio Provincial”, aseguró.

“Por eso, la Policía Caminera, como integrante de la Policía de Chaco, viene desarrollando actividades para disminuir los siniestros”, indicó Struciat.

“Entre esas acciones, desarrollamos operativos interfuerzas donde participan fuerzas de la seguridad Pública como la Dirección Zona Interior Sáenz Peña, a cargo del Comisario Mayor Pedro Espíndola; y otras Fuerzas Federales con asiento en esta ciudad como Policía Federal; Gendarmería Nacional y Divisiones pertenecientes a la Policía del Chaco como la División Bomberos; la Unidad 911; el Departamento Canes y otras más”, manifestó.

Cabe recordar que la Policía Caminera no sólo participa de estas acciones sino también colabora con la Seguridad Pública. “De un tiempo a esta parte, nuestras estadísticas en cuanto a la recuperación de motos robadas ha sido bastante importante. Así que, en ambos sentidos, la Policía Caminera viene trabajando muy fuerte y esperemos que esta gestión se desarrolle con total éxito”, aseguró Estrusiak.

Además, el flamante jefe de dicha Unidad aseguró que toma el mando en un momento complicado por la pandemia y las nuevas restricciones, pero que es una actividad que ya se viene realizando desde el mismo momento que comenzó la pandemia, talves con mas intensidad y dinamismo en la ciudad de Resistencia”, detalló el Comisario.

Con respecto a los controles, documentaciones y detalles a la hora de circular, Struciat dejó un mensaje a la comunidad, señalando que “Debemos tener el mayor apego a la normativa vial. He observado que muchas personas tienen un total desapego a esas normativas viales como por ejemplo el no uso del casco, sin barbijo, sin luces y, en algunos casos, detectamos conductores alcoholizados”, dijo el Comisario, quien agregó que “estos temas de los siniestros viales se llevan la vida de muchos familiares y por eso insistimos que cumplan con todas las normativas vigentes. La Policía Caminera no sólo viene realizando un trabajo de concienciación sino que realiza las actas respectivas de las infracciones que corresponda”, concluyó el jefe de la Policía Caminera en Sáenz Peña, Comisario Rolando Struciat.

