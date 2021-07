Sáenz Peña: “Descontrol y destrozos en las calles de la ciudad, luego del partido Argentina – Brasil”

Sáenz Peña.- Los graves incidentes ocurrieron en la madrugada de este domingo y los efectivos tuvieron que pedir refuerzos y cerrar totalmente la calle al tránsito vehicular en el céntrico sector de nuestra ciudad. Ni bien finalizado el partido Argentina – Brasil, donde el seleccionado nacional ganó la Copa América; multitudes se volcaron a las calles desde los cuatro puntos cardinales en motocicletas y automóviles, confluyendo todos hacia calle 12 en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde miles de concurrentes festejaron en la vía pública.

Sin embargo una nutrida parte de esa multitud se desprendió del resto, caminó hasta Comisaría 1º y atacó a ladrillazos y botellazos el frente de la unidad policial, destrozando puertas, ventanas y mampostería. “Eran muchísimas personas, menores y mayores que llegaron de golpe y empezaron a las corridas arrojando grandes trozos de cemento y ladrillazo. Estaban todos borrachos, gritando insultos irreproducibles contra las y los empleados policiales. Además, los inadaptados festejaban el vandalismo a las carcajadas y gritaban sapucais cada vez que los ladrillazos que arrojaban, rompían algo de la Comisaría. También provocaron destrozos en las oficinas de la División COM (Grupo Motorizado) que está ubicada al lado de Comisaría 1º. De milagro no hirieron a ningún empleado policial y tampoco ingresaron al cuartel de la División Bomberos, donde podrían haber ocasionado destrozos de magnitud en el valioso parque automotor y equipamientos que allí tienen. Lamentablemente la gente le ha perdido el respeto no solamente a la Policía, también a todas las fuerzas.

