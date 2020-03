Sàenz Peña : Desbaratan “desarmadero “ de motos en una vivienda abandonada en Bº Santa Mónica

Este lunes por la noche Personal grupo COM, con entrecruzamiento de información con el Jefe de Comisaría Tercera Subcrio RAMON ZARZA , se establece que en calle 41 entre 24 y 26 del Barrio Santa Mónica de esta ciudad, se hallaría un desarmadero de motocicletas.

Constituido e identificado el lugar, se constata una casa en estado de abandono, rodeando la misma, logrando la prevención ingresar por monte trasero, siendo sorprendidos cuatro masculinos quienes se hallaban desarmando motocicletas, los cuales fueron rápidamente demorados al intentar huir, debiendo utilizar la fuerza en la medida de la necesidad, quienes requeridos por sus datos de identidad, manifestaron llamarse: O. M.R de 20 años, A.F.R de 24 años, S.D.R de 34 años y M.J.R de 31 años, todos domiciliados en el Bº Santa Mónica de esta ciudad.

En poder de estos se procedió al secuestro de: una motocicleta marca no visible, modelo no visible, 110cc. Color negro, Motor N° NO VISIBLE (ADULTERADO) Cuadro N° NO VISIBLE (ADULTERADO) , sin dominio; una motocicleta marca Brava, modelo no visible, guardabarro color rojo, Motor N° NO VISIBLE (ADULTERADO) * , Cuadro N° NO VISIBLE *(ADULTERADO) * , sin dominio; como así también partes de motovehículo marcas y modelos diferentes siendo: faro delantero color rojo, (01) faro delantero color negro, dos (02) ruedas con llantas a rayos, (01) caño de escape color negro sin marca visible, (01) guardabarro delantero color negro, (01) cristo con barrales, (01) faro de luz trasero, plásticos color rojo y negro parte media y ambos laterales traseros, (01) tanque de combustible color negro, (01) muleta, (01) batería de 12 volts. Sin marca visible, (01) filtro de aire, (01) posa pie, (01) palanca de freno trasero, (01) manillar con tablero de velocidad 110cc., como así también una (01) caja de herramientas color negro marca TRUPER, conteniendo (01) llave francesa N° 12 marca Taparia, (05) llaves de boca de distintas medidas, (03) destornilladores, y (01) llave L.

Se dio intervención Comisaría Tercera a los fines legales.

