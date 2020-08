Sáenz Peña : Denunció que un policía le pidió una coima para retirar una moto secuestrada

El hecho ocurrió este fin de semana en la Comisaría Tercera de Sáenz Peña, cuando una mujer quiso retirar su moto

La denuncia fue realizada este fin de semana en la Comisaría Primera de esta ciudad, una mujer con domicilio en el barrio Milenium denuncio que un oficial de policía le pidió una coima de $2000 para retirar su moto. La denuncia señala que la mujer fue a retirar su moto con todos los papeles en regla y no lo pudo hacer. “Lleve las documentaciones y no nos quisieron entregar. Luego el oficial que estaba de turno, me tiraba indirectas y me acosaba”, contó la mujer. Asegura que el oficial le dio que “tenía una motivación”, la mujer pregunto entonces de cuanto era su motivación, “le dije tengo cuatrocientos pesos, pero el oficial me dijo que por ese dinero ni se movía de la silla”. “Mi motivación es de $2000 pesos”, le dijo el policía. La mujer fue hasta un cajero, retiro el dinero, volvió y pago la suma solicitada por el oficial. Asegura la mujer que pago ese dinero porque quería retirar la moto para trabajar. La denunciante explico que al momento de la transacción ingreso a la comisaria con el video encendido de su teléfono, y grabó toda la situación. “Le pague el dinero solicitado y me entregaron la moto”. Asegura a mujer que al momento de realizarse el pedido de coima estaba en el lugar el comisario de turno. “Quiero que esta situación se conozca porque a mí me pasó hoy, pero puede pasar con toros casos también más graves”, aseguro la mujer La denunciante dijo sentirse hostigada y amenazada ya que luego de la denuncia, el oficial que le pidió la coima paso varias veces por su domicilio, tengo una nena chica, salgo, ando sola. Yo me jugué e hice la denuncia, porque me sentí acosada y abusada con esa situación”, dijo la mujer.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir