Sáenz Peña: Denunció por supuesto acoso al Director General de Seguridad Interior y fue trasladada

El director General de Seguridad Interior de la Policía del Chaco fue denunciado por supuesto acoso por una mujer policía que cumple funciones en Sáenz Peña

La denuncia fue realizada en la Fiscalía N°3 de Sáenz Peña por una mujer policía que cumplía funciones de secretaria del Director general de Seguridad Interior y Director de Operaciones con asiento en la ciudad de Sáenz Peña.

La mujer asegura en su denuncia que desde que asumió como director general el comisario general M. N. F. M. recibió de su parte “mensajes y elogios inapropiados”.

La denuncia menciona también un episodio cuando la mujer policía fue llanada a la oficia del mencionado jefe y este luego de cerrar la puerta de su oficina le pidió un beso, intento besarla en la boca y además le manoseo uno de los senos. Por temor a que se tomen a represalias no comento de lo sucedido con ninguno de sus compañeros.

Ese mismo día en horas de la tarde la vuelve a llamar acosándola nuevamente y la mujer donde el Jefe Superior le reclama que no le había saludado con un beso. La mujer ante este nuevo avance hablo con su superior y le dio que había quedado mal al sentirse acosada. “Me quede mal ante tanto acoso que recibí, soy una mujer casada y solo me presento a prestar servicio, a realizar mi trabajo como corresponde y me sentí muy discriminada, decepcionada, muy agobiada por lo sucedido a tal punto que tuve que contarle a mis padres y después a mi esposo quien me aconsejó que pusiera en conocimiento a la Justicia de lo sucedido por tratarse de Acoso Laboral y Violencia contra las Mujeres.

Luego de esa charla mencionada la denunciante que cuando volvió al trabajo había cambiado su actitud no solo con ella sino con el resto del personal, al llamarla nuevamente a su oficina le dijo “más vale que te quedes calladita nomas sino te voy a tener que trasladar, vos fíjate que no te sorprenda, me importa una mi…, o no sabes todavía quien soy parece”. Luego de eso con fecha 18/04/21 fue trasladada desde la División Personal y Logística Interior a la Comisaria Segunda.

Imagen Ilustrativa .

