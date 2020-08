Sáenz Peña: Demoran a un menor con una motocicleta robada

Intervino personal del Com. Se trata de un muchacho de 15 años. El rodado era buscado desde el hace un año, en causa “Supuesto Robo”.

Ayer por la tarde, motoristas del Com, lograron recuperar una motocicleta buscada por la justicia, en poder de un muchacho de 15 años, en el barrio Tiro Federal.

A las 20:30, los empleados policiales se encontraban realizando controles, por calle 48 entre 1 Y 3- Barrio Tiro Federal. Allí, demoraron el paso de una motocicleta tipo 110cc, la cual era guiada por un menor de 15 años.

Por tal motivo, al consultarles por la documentaciones del rodado, manifestó no poseerlos, por ello al consultaron con la base de datos, desde donde informaron que poseía pedido de secuestro a solicitud de la comisaria Segunda en causa “Supuesto Robo” de fecha 19-09-19.

Finalmente, el Fiscal de turno dispuso que sea restituyo el menor a su madre, previa acreditación de minoridad y vinculo.

