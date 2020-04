Sáenz Peña : Demoran a un hombre por agredir a su mujer

Quiere que su concubino se retire del domicilio porque mantienen problemas de pareja y ambos se agreden mutuamente.

Personal grupo COM es alertado por el operador de turno de la División Despacho y Video Vigilancia del Departamento 911, que en un domicilio de calle 3 del Barrio Tiro Federal; una mujer requería presencia Policial en razón a que su concubino se encontraba agrediéndola.

Constituidos entrevistan con una mujer de 25 años, quien manifestó que quiere que su concubino se retire del domicilio porque mantienen problemas de pareja y ambos se agreden mutuamente.

Seguidamente desde el interior de la vivienda egresa un masculino exaltado, vociferando: “QUE HACEN EN MI CASA GATOS, EL PROBLEMA ES CON LA PUTA DE MI MUJER QUE AYER ME INCÒ CON UN CUCHILLO”; por tal motivo se le solicitó que se calme en reiteradas oportunidades, haciendo caso omiso, por lo que se procedió a la demora del masculino.

Se dio intervención Comisaría Cuarta a los fines legales estime corresponder.

