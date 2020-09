Sáenz Peña : Demoran a cinco personas, una de ellas con pedido de captura

Los agentes del COM, incautaron una moto de dudosa procedencia.

Entre los demorados, se encuentra una joven, quien circulaba junto a su hermano que tenía una causa pendiente con la justicia.

Siguiendo con las últimas acciones implementadas en tareas de prevención y seguridad, el personal del COM, dependientes del Departamento 911, vienen realizando importantes labores.

Es así que, a las 18.30 aproximadamente, en el barrio Santa Teresita, demorando a tres ciudadanos, quienes ocasionaban desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad.

Los demorados fueron llevados a la Comisaria Primera donde permanecen alojados.

Seguido a ello, a las 19.30, realizando control de motos en 9 de julio entre 2 y 4, del barrio Monseñor de Carlo; el personal visualiza a dos personas a bordo de una motocicleta 110cc., quienes evaden control, logrando ser demorados en calle 9 de Julio entre 4 y 6, descendiendo ambos exaltados profiriendo insultos hacia la prevención y promoviendo desorden, siendo demorados, tratándose de dos jóvenes, uno de 17 y la femenina de 20.

Ambos circulaban en una Guerrero Trip, de la cual no pudieron explicar procedencia y propiedad.

Por último, realizando averiguaciones se estableció que el adolescente de 17 años, interesa en causa “Supuestas Lesiones Por Arma Blanca”, denuncia radicada por un ciudadano en fecha 04/12/19 en Comisaría Tercera. Se dio intervención Comisaría Tercera a los fines legales correspondiente.-

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir