Sáenz Peña : Daños en puerta de acceso a local comercial céntrico

Este miércoles por la noche a horas 22:30 Comisaria Primera , tomó conocimiento de supuestos daños en un local comercial ubicado calle 12 entre 9 y 11 Centro. Constituida prevención corrobora veracidad informado, tratándose local comercial rubro “Aspen Calzados”, por cuestiones se tratan establecer la puerta blindex del acceso principal se hallaba dañada y diseminada lugar.

Se acerco al lugar el propietario S. M. A. quien verifico y manifestando que no hay faltantes de calzados ni elemento alguno.

Se realizó acta de constatación, no hallándose elemento/s pudieran provocar rotura y posterior desprendimiento blindex.

Tomó intervención personal Div. Criminalística.

La rotura blindex podría ser producto cambio temperatura ambiente.

