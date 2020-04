Sáenz Peña: Continúan los operativos de control y retención de vehículos de quienes incumplen las normas vigentes

En la mañana del lunes la Municipalidad a través de la Subsecretaría de Tránsito junto a Policía Federal, procedió a la retención de un auto que funcionaba como remis, cuyo conductor no contaba con DNI, ni licencia de conducir.

La retención tuvo lugar en avenida 1 entre 10 y 12 del centro, donde Policía Federal detectó que el auto en cuestión funcionaba como remis y no contaba con la documentación necesaria para hacerlo, tampoco el auto se encontraba en condiciones para transportar personas.

En el marco de los operativos de control vehicular que continuamente realiza el Municipio y los operativos de control de las medidas establecidas para fortalecer la prevención del COVID-19 en la ciudad, junto a personal Policial se realizan operativos para que no circulen personas sin un justificativo amparado por las excepciones dispuestas en el Decreto presidencial.

Los controles se basan en la verificación de la documentación del vehículo, uso de casco por parte de los conductores de motocicletas, cédula del vehículo y carnet de conducir. Además, en el marco de las acciones de prevención por COVID-19 se exige el uso de protectores faciales, sin excepción. En caso de que la persona forme parte de las excepciones para circular debe portar el permiso correspondiente, aparte de la documentación del vehículo y DNI.

Ante el incumplimiento de las medidas dispuestas se procede al secuestro de los rodados de quienes infringen las normas vigentes durante el periodo de aislamiento preventivo. Se debe remarcar que en Sáenz Peña se hacen efectivas las sanciones a todos aquellos que incumplan con lo que establece la norma para fortalecer la prevención del COVID-19.

Esto implica la detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto y a la retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y evitar la posible propagación del virus.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir