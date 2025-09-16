Sáenz Peña contará con un Parque Acuático : El Municipio ya comenzó la obra

El municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña estaría dando los primeros pasos para el desarrollo de un ambicioso proyecto: la construcción de un parque acuático en la ciudad.

La iniciativa busca ofrecer un nuevo espacio de esparcimiento y recreación para las familias, además de convertirse en un atractivo turístico que impulse la economía local.

Esto seria en Ruta 95 a 200 mts de calle 51 , Si bien aún no se dieron a conocer detalles oficiales sobre el presupuesto de la obra. Este parque será de gran importancia para el turismo en Sáenz Peña, ya que no solo ampliará la oferta de actividades recreativas, sino que también atraerá visitantes de otras localidades, posicionando a la ciudad como un destino turístico en crecimiento dentro de la región.