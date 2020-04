Sàenz Peña : Conductor demorado escondía envoltorio con cocaína en sus partes íntimas

División Drogas Sáenz Peña

A pesar de todos las restricciones por decretos que implementó el gobierno nacional como también el provincial, el personal de la división drogas Sáenz Peña, no obstante a ello, colaborando con la fuerza convencional, en la fecha implementó control del tránsito vehicular en el kilómetro 181, calle 48 y ruta 16, intercepta el paso de un automóvil Peugeot color verde oscuro, cuyo conductor es de la localidad de Pampa del Infierno, a quien el personal destacado le solicita el permiso para circular, notándose en el conductor un cierto nerviosismo, poco desapacible, por lo que como es una característica de esas personas que poseen en su poder algún elemento constitutivo de delito, por lo que convocan a un testigo hábil, resguardando el pudor del sujeto, encontrando entre sus partes íntimas un envoltorio plástico conteniendo en su interior una sustancia compatible a cocaína.

La prueba orientativa arrojó ese resultado positivo y un peso de 20 gramos. Si bien para la prevención, no fue algo importante en lo que respecta al secuestro, pero es importante para demostrar que la división está activa a pesar del párate y sigue el compromiso institucional de combatir la venta y circulación de sustancias prohibidas.

