Sáenz Peña : Concejales entregaron barbijos en espacios públicos

Los concejales del Frente Chaqueño en Sáenz Peña recorrieron los cajeros automáticos, sedes bancarias y comercios, a fin de proveer de barbijos de protección sanitaria a los vecinos y vecinas que se encontraban en las filas de atención. Esto responde a la obligatoriedad impuesta por el Intendente Bruno Cipolini, en la que expresa mediante Resolución Municipal N°206/2020;

“Establecer de manera obligatoria, a partir de las 00hs del día 7 de abril y mientras se encuentre vigente el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, la utilización de barbijos y/o protectores faciales par todas las personas que transiten o permanezcan en espacios públicos de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña…”

En la misma establece como sanción, una multa que se fija en cincuenta (50) litros de nafta súper valor de mercado local. Esta decisión impulsó a los ediles justicialistas a continuar el trabajo conjunto y proveer de barbijos a los ciudadanos que por cuestiones de suma necesidad debían estar en las calles.

Cabe mencionar que se mantiene el pedido colectivo de permanecer en sus hogares y cumplir con las recomendaciones enviadas desde el ministerio de Salud de Nación y Provincia. “La prevención es un compromiso de todos por eso seguimos con el trabajo de difusión y concientización para que todos los que puedan hacerlo, permanezcan en sus casas”, expresó el concejal Héctor Wasinger.

