Sáenz Peña: “CONCEJALES DEL FRENTE CHAQUEÑO NO APROBARON AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR $ 810 MILLONES”

Sáenz Peña.- Héctor Wasinger, concejal del Frente Chaqueño, indicó que “vemos demasiadas falencias en lo ya asignado para todo el año, y muchas partidas que ayudarían a la calidad de vida de la gente no están contempladas en los $810 millones de ampliación que pidió el Ejecutivo, y estudiando en detalle, parece que estamos maquillando una ciudad y nos estamos olvidando del vecino”

Wasinger detalló que “observamos con detenimiento el pedido de ampliación, y consideramos que era una buena oportunidad para destinar ese dinero a mejorar la calidad de vida del vecino, y en ese contexto vemos que era oportuno una mejora de sueldo al empleado municipal y contratados, ya que tenemos uno de los sueldo más bajo de la provincia, también veíamos la posibilidad de incorporar a Cultura, Deporte y Juventud, ya que somos los Concejales materia de pedidos para sus actividades, como así también apoyar a los comedores infantiles con un aumento que tanto lo necesitan”

$120 MILLONES DE PESOS PARA 120 DIAS

Wasinger continuó detallando que “observamos que existen $120 millones de más en el ítem Honorarios y Retribución a Terceros del Ejecutivo, pero hay que recordarle al vecino que fueron presupuestados $215 millones para todo el 2022 en ese rubro, y ahora piden 1 millón de pesos por día, ya que quedan 120 días para cerrar el año, por eso decimos que pareciera que esto mejoraría sólo a los profesionales de la Municipalidad, cuando por ejemplo, no tenemos ninguna ampliación para mejoramiento barrial ni para construcción de veredas, lo que significaría mejorar la calidad de vida de la gente, por que tirar el ripio en la calle no significa que esté bien hecho, y eso genera accidentes de todo tipo, lo que nos lleva a la conclusión de que habría que mejorar la forma en que se hace el enripiado en las calles, más cuando existe el presupuesto para eso; otro de los temas a tratar es la falta de incremento en alumbrado público, que beneficiaría a los vecinos por el tema de la inseguridad; en otro tema tampoco hay incremento para construcción de viviendas municipales, teniendo el presupuesto para hacerlo; con respecto al alquiler de máquinas y equipos, se habían presupuestado $171 millones para el 2022 y todavía no están ejecutados, pero piden reasignación de $250 millones para los tres meses que quedan del año, siendo muy incongruente que no haya incremento en combustible ni en el alquiler de camiones, que es la tarea que exige la mayor demanda del parque automotor”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram