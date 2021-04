SÁENZ PEÑA: Con la visita de Héctor Contreras, Ricardo Luna nos cuenta la situación actual de los trabajdores de la salud

Sáenz Peña – Héctor Contreras de ATE Nacional y Ricardo Luna de ATE Seccional Sáenz Peña, nos hablan sobre la situación por la que transcurren los trabajadores de la salud.Reunidos con Chaco Noticias, Héctor Contreras expresa:

“Vengo a visitarnos en nombre del consejo directivo nacional a compartir con la seccional de esta ciudad todas la batallas en reclamo al Gobierno Provincial sobre las diferentes situaciones laborales de muchos. A los trabajadores, nuestros compañeros del estado provincial, nacional, trabajadores de salud y todos, desde que apareció esta pandemia nosotros los trabajadores del Estado debíamos atender la precariedad tan grande en los hospitales, ante la falta de presupuesto, de protocolos hasta de mascarillas, nos hicimos cargo y nuestro pueblo no sufre lo que los países al rededor estas padeciendo. Nosotros no, nuestras gente, nuestros compañeros están haciendo un gran trabajado. A los que tengan autoridad y decisión política, que por favor solucione todo esto, no se puede estar dando a una enfermera con un sueldo menor al mínimo vital y móvil, un recargo tremendo de trabajo cuando ella al regresar a su hogar debe ocuparse de la economía de su casa también.”

“Para nosotros siempre es especial recibir la visita de Héctor. Este es un claro trabajo ordenado y articulado para nosotros poder lograr lo que venimos siempre revindicando sobre la cuestión de precarización laboral, el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los compañeros y de aquellos que durante la pandemia estuvieron poniendo la vida delante en esta batalla. Esperamos que esta segunda ola no sea tan impactante, pero es bueno que se conozca la realidad en la vivimos. Seguimos con la lucha a favor de los compañeros de la salud que desde hace quince años estan en la misma situación y ante esta segunda ola la preocupación incrementa, así que estamos para continuar defendiendo los derechos de los trabajadores.”, agrega Ricardo Luna.

