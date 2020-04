Sáenz Peña: Comunicado municipal ante caso sospechoso de Corona Virus en la ciudad

El secretario de Gobierno del Municipio de Sáenz Peña, contador Diego Landriscina atento a la circulación de un audio en el cual afirman que “dos personas que prestan servicios en tránsito municipal dieron positivo por coronavirus”; aclaró que esa información es falsa, “si bien es cierto que existe un personal de dicha área que presentó fiebre, el mismo fue considerado automáticamente como caso sospechoso, se le realizó el hisopado y los resultados estarán dentro de cuatro días”.

Finalmente pidió “a la población ser responsables a la hora de difundir información, dado que la mala comunicación puede generar pánico o psicosis infundada, y solo limitémonos a compartir información difundida por los medios oficiales.

