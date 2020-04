Sáenz Peña : Comunicado de la Subsecretaría de Catastro y Agrimensura del Municipio

Sáenz Peña.- La Subsecretaría de Catastro y Agrimensura del Municipio informa que desde mañana viernes 17 de Abril, atenderá al público de 8 a 12 horas, en sus oficinas de avenida 1 entre 16 y 18 del centro.

La atención es exclusivamente para trámites de urgencia, bajo estrictas normas de seguridad sanitaria. Los vecinos que asistan a las oficinas deben hacerlo con protector facial o mascarilla y guardar la distancia social recomendada de 1, 5 metros.

Además, dentro de las instalaciones se trabaja con personal reducido quienes cuentan con todas las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades y solo ingresarán un cupo limitado de personas para evitar aglomeraciones.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir