Sáenz Peña : Compró una moto robada y fue aprehendido

A raíz de información recabada en las calles los agentes del Departamento de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, supieron que un joven habría comprado una motocicleta buscada por la justicia y pretendía revenderla.

Se dirigieron al lugar y en una de las calles internas del barrio Santa Mónica demoraron al muchacho de 27 años, tras verificar la motocicleta Motomel Blitz en la que andaba constataron que se trataba de la sustraída, poseía pedido de secuestro por la causa Supuesto Hurto.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia, y el demorado fue notificado de su aprehensión.