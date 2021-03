Sáenz Peña: Comerciantes, preocupados y angustiados por la ausencia de los estados ante la inseguridad

Saénz Peña,- Consultado Waldemar Axel, comerciante de Sáenz Peña sobre los hechos de inseguridad ocurridos en la ciudad, hace tiempos importantes, destacó: “estamos muy preocupados por la inseguridad que estamos viviendo, el gran ausente en la sociedad es el estado en sus tres niveles.”

“Existe una falencia en lo social, educación, salud y seguridad. Los comerciantes hoy estamos expuestos y vulnerables por falta de seguridad, cuando sufrimos perdidas no recuperamos nada, al contrario el estado sigue ausente al igual que la Justicia. El estado en todos sus niveles es el gran mantenido por la sociedad, y no responde a las necesidades y respuestas que quiere la comunidad. Los intendentes, diputados y funcionarios solo se ocupan de sus temas y no de los grandes problemas que tenemos los ciudadanos, no podemos seguir aceptando que se destinen presupuestos a cosas que no llevan a nada, es hora de que tomemos conciencia de los que realmente nos está pasando. agregó Axel.

